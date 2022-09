Macia: “Spezia progetto ambizioso. Obiettivi? Diversi da Firenze”

"Qui c'è un progetto ambizioso e solido, che possa portare avanti l’intera visione del Gruppo Platek. Mi è stata data l’opportunità di fare qualcosa di diverso, di pensare al futuro e portare un fattore di avanguardia nelle strategie del club. Il calcio è fatto di sfide, e bisogna capire cosa significa quella parola a seconda del club in cui si lavora. Ci sono differenze evidenti tra gli obiettivi del Liverpool, del Valencia o della Fiorentina e quelli dello Spezia. Ma la cosa più importante è tenere a mente che si può sempre migliorare. Questo è in accordo con la nostra strategia: non basta parlare di “salvezza”, ma di come vogliamo raggiungere questo obiettivo; a quel punto ci evolveremo ulteriormente, ovviamente senza dimenticare quell’obiettivo raggiunto, ma pronti per il passo successivo".