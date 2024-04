Lutto per il preparatore viola Savorani: il cordoglio della Fiorentina

La Fiorentina si stringe attorno al preparatore dei portieri Marco Savorani per un grave lutto familiare che lo ha colpito

"Cordoglio Fiorentina: tutta la società viola si stringe a Marco Savorani per la scomparsa della madre". Così in un tweet la società gigliata esprime il proprio lutto a poche ore dalla partita di stasera. La redazione di Violanews.com si unisce al cordoglio per la grave perdita del preparatore dei portieri dello staff di Vincenzo Italiano.