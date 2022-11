L’opinione: “Nico Gonzalez? Certi giocatori vanno saputi gestire”

Procuratore e intermediario, Costantino Nicoletti dice la sua a Radio Toscana su Nico Gonzalez non risparmiando qualche critica nei confronti della Fiorentina. Queste le sue parole:

"Quando la società è strutturata, bisogna saperli gestire certi calciatori. Non dimentichiamo cosa è stato pagato il cartellino, in una situazione anomala. Abbiamo un allenatore in crescita, il suo staff altrettanto, quindi qualche criticità la possono avvertire. L'anno scorso hanno fatto un ottimo lavoro, però poi ci vuole una struttura societaria. Quando accadono queste cose divido sempre le responsabilità al 50%, sicuramente la questione è stata gestita male sia dal club che dal giocatore e chi lo assiste. Però la società doveva tutelare meglio un suo capitale".