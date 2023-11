IFAB pronta a testare l’espulsione a tempo: nei prossimi mesi anche in Italia?

L'IFAB (International football association board) è pronta ad aggiungere una sanzione . Infatti sarebbe stata approvata l'espulsione a tempo come nuova regola da introdurre nel calcio mondiale. Sky Sports Uk spiega che queste espulsioni dovrebbero essere utilizzate per falli tattici e proteste e prevedono che il calciatore in questione rimanga fuori dal campo per 10 minuti. Una sorta di "cartellino arancione". Tutto in divenire dunque per una regola che se confermata rivoluzionerebbe il mondo del calcio così come lo conosciamo.