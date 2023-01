L’ex viola Kanchelskis: “La Russia ha comprato le partite nel Mondiale 2018”

Semplicemente clamorosa l'accusa rivolta alla federazione calcistica russa dell'ex giocatore della Fiorentina Andrei Kanchelskin. Durante un'intervista rilasciata a Russian Match Tv, l'ala della Dinamo Kiev ha parlato della sua tesi secondo cui la Russia, durante i Mondiali 2018, abbiamo fatto ricorso alla corruzione per andare avanti, in particolar modo facendo riferimento agli ottavi di finale contro la Spagna, dove a suo dire fu determinante l'intervento del Re. Questo un estratto delle sue parole, che se dovessero essere vere, sicuramente non finirà qui la faccenda: