L’ex obiettivo Man si presenta: “Voglio seguire le orme di Mutu”

Dennis Man, l’esterno rumeno cercato anche dalla Fiorentina (Le parole d Becali: “I viola hanno offerto 12 milioni, ne voglio 14) ha da poco concluso la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Parma. Il giocatore, il più pagato dell’era Krause (le cifre), ha le idee chiare e alla domanda sul suo modello da seguire risponde deciso:

Semplice, per la nazionalità e per il club in cui ha giocato posso dire Adrian Mutu. Mi ha ispirato tantissimo, quando ero bimbo io e come succede ora, tutti sanno chi è Mutu, tutti sanno che ha giocato in Italia e i gol che ha fatto. Se devo scegliere scelgo lui