Antonio Di Gaudio, ex giocatore dello Spezia, non ha dubbi: Italiano sarà all'altezza della sua nuova sfida al Bologna

Antonio Di Gaudio, ex giocatore tra le altre di Carpi e Verona, ha avuto modo di lavorare anche con Vincenzo Italiano. Accadde allo Spezia nella seconda metà della stagione 2019/20, quella della storica promozione in Serie A degli Aquilotti. Intervistato da Radio Serie A, Di Gaudio ha speso belle parole per l'ormai ex tecnico della Fiorentina: