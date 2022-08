Lega, ultimatum a Dazn. La replica: “Rimborseremo gli utenti”

La Lega Calcio di Serie A ha inviato a Dazn una lettera nella quale si parla di “pregiudizio e danno irreparabile”, per i disservizi di ieri, e intima alla piattaforma di specificare “entro le 16 di oggi”, come “intende porre in essere ogni idonea azione per far si che i problemi tecnici vengano risolti”. Dazn ha replicato scusandosi "profondamente" con gli utenti. La piattaforma di streaming sottolinea che si trattato di un "evento eccezionale che ha impattato alcuni utenti in diversi mercati", segnala di aver indicato un link quale soluzione temporanea e che i suoi tecnici sono al lavoro per una soluzione definitiva. Inoltre annuncia l'erogazione di indennizzi "a ciascun cliente interessato, che verrà corrisposto secondo modalità rese note nei prossimi giorni".