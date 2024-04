La tragedia di François Sterchele, il fan di Toni che il Brugge deve onorare

Certe volte il destino, o comunque lo si voglia chiamare, sembra tessere i fili della storia in maniera sconvolgente. Accade così che una festa patronale nella città di Brugge sposti il ritorno della semifinale di Conference League al mercoledì e non al giovedì, e che l'andata si giochi proprio a Firenze. Per il Club Brugge, questa partita, in questa data, 8 maggio, ha un significato profondissimo. Noi ne siamo venuti a conoscenza grazie ai media belgi, e qui ve lo raccontiamo.

Chi era François Sterchele

Purtroppo per presentarvi Sterchele dobbiamo partire dalla sua morte: sono le 2 di notte dell'8 maggio del 2008, al Club Brugge arriva la tragica notizia della morte del ragazzo. Un attaccante classe 1982, nato a Liegi ma con vaghe origini italiane, che era entrato nel giro della Nazionale belga, anche se non una presenza fissa per il ct Vandereycken e per chi ha allenato prima di lui. Sterchele era rimasto vittima di un incidente, si era schiantato con la sua Porsche contro un albero lungo la N49 a Vrasene. Eppure aveva dei grandi piani. A 25 anni aveva fatto il salto dal Germinal Beerschot al Club Brugge, proprio in contemporanea al cambio di maglia del suo idolo Luca Toni, passato dalla Fiorentina al Bayern Monaco. François adorava Toni a tal punto che ne imitava l'esultanza, la famosa mano rotante intorno all'orecchio. E non vedeva l'ora di giocare il 30 maggio contro di lui, in un'amichevole Italia-Belgio proprio al Franchi di Firenze. La vita ha avuto altri piani.