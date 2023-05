La Sampdoria cambia proprietà, Ferrero: “Non ho preso soldi, mi rimpiangerete”

"Non ho preso soldi, l'ho fatto per la gente, questa storia doveva finire. In bocca al lupo a Radrizzani, è una persona perbene, lo conoscevo e conosce il calcio. Un giorno rimpiangerete Ferrero e il tempo mi darà ragione", le prime parole dell'ormai ex patron Massimo Ferrero a Telenord. Nel prossimo campionato, a questo punto verosimilmente di Serie B, la Sampdoria partirà con una penalizzazione in classifica per aver pagato in ritardo gli stipendi.