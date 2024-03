La Roma, Renato Zero e il maltempo: domenica sera impegnativa per Campo di Marte

Nella serata della sfida tra viola e giallorossi sono attese tante persone nel quartiere fiorentino, sia per la partita che per il concerto del cantautore al Mandela Forum

Domani sera il Franchi, anche considerando la chiusura della Curva Ferrovia, sarà praticamente esaurito in ogni ordine di posto: gli spettatori attesi all'impianto fiorentino per il match tra viola e giallorossi sono quasi 30.000, di cui oltre 2.500 provenienti dalla Capitale. Ecco che allora la viabilità del quartiere di Campo di Marte sarà messa per l'ennesima occasione alla prova, anche considerando che oltre alla partita di campionato è in programma pure il concerto di Renato Zero al Mandela Forum. Il tutto, condito da una serata che dal punto di vista del meteo non dovrebbe neppure essere esaltante, considerando che è prevista la pioggia.