“Jovic? Ci vorrebbe Quentin Tarantino. Voglio dargli ancora tempo”

"Siamo potuti arrivare a Jovic perchè negli ultimi anni stava mancando. La Fiorentina ha fatto una scommessa sperando di ritrovare un attaccante che in condizioni normali non avrebbe potuto permettersi. Io non credo che non abbia le caratteristiche adatte al gioco di Italiano. Bisogna mettergli le mani nelle budella, serve una cosa un po' pulp. Per Jovic ci vorrebbe anche Quentin Tarantino, non basta Italiano, però a uno così voglio dare ancora tempo. I processi mi vanno bene, ma aspettiamo a dare le sentenze. Mandragora? Anche lui è un giocatore in cerca di definizione, lui stesso sa di essere atteso al salto di qualità definitivo. La Fiorentina può essere il posto giusto al momento giusto per lui e per altri giocatori".