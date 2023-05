Inter, Bastoni (s. stampa): “Non l’avevamo preparata per prendere gol subito…”

Il centrale nerazzurro è raggiante dopo la seconda Coppa Italia consecutiva e adesso punta non solo il City in Champions League, ma prima anche l'Atalanta, sua ex squadra, in campionato

"Abbiamo vinto la Coppa Italia, abbiamo una finale di Champions tra pochi giorni dopo tante critiche. Ora ci concentreremo sull'ingresso nella storia. Rinnovo? Ho sempre detto che qua sto bene, non mi sono mai nascosto. Non è ancora del tutto fatta, ma sono felice di continuare. Stanchezza? Ci alleniamo per questo, la vittoria ci dà energia per sabato, poi sappiamo che appuntamento ci aspetta. Le energie si trovano da sole. Partita? Certo non l'avevamo preparata per prendere gol subito... Sapevamo che difficoltà potevamo incontrare, il piano partita era quello che poi abbiamo messo in atto. In parte le difficoltà con le piccole sono qualcosa di mentale, Inzaghi ci lascia tranquilli perché conosce il nostro valore e sa che possiamo giocarcela contro chiunque. Svolta? Siamo uomini veri, prima che calciatori, e questo ci permette di superare qualsiasi scontro. Verso il City? Dobbiamo migliorare l'approccio, partire bene è importante. Prima però c'è l'Atalanta, dobbiamo vincere per rimanere sulla cresta dell'onda".