In memoria di Sconcerti: il museo di Coverciano finanzia premio di laurea

Il Museo del Calcio di Coverciano ha voluto dare un ulteriore segnale per omaggiare la memoria di Mario Sconcerti e prossimamente infatti uscirà un bando dell’ Università degli Studi di Firenze con un premio di laurea finanziato interamente dalla stessa Fondazione Museo del Calcio e destinato alla miglior tesi magistrale riguardante la storia del calcio e il suo mondo. A riportarlo figc.it

