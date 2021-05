Il Venezia si gioca la Serie A, ma senza Maleh

Il Venezia deve rinunciare ad uno dei suoi trascinatori, nell'andata del derby veneto che vale l'ultimo biglietto per la Serie A

Il Venezia è impegnato questa sera nella gara d'andata della finale play-off, col Cittadella [La gara in tempo reale] . Una partita in cui mister Paolo Zanetti deve rinunciare a Youssef Maleh, tra i grandi protagonisti nel doppio confronto col Lecce , in semifinale.

Il centrocampista italo-marocchino, di proprietà della Fiorentina, ha rimediato un'ammonizione pesante nel ritorno contro i salentini. In diffida, è costretto a saltare la gara d’andata del derby veneto fra Venezia e Cittadella. Partita che vale la promozione in Serie A, in svolgimento proprio in questi minuti. I lagunari lo recupereranno nella gara di ritorno per conquistare l’ultimo biglietto per la massima serie.