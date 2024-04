Il Pisa perde male a Brescia, Aquilani non ci sta: “Giornata da dimenticare”

L'ex tecnico della Primavera gigliata, indicato tra i papabili per l'eventuale post-Italiano, ha criticato apertamente i suoi giocatori, ma anche se stesso, al termine del match odierno per 3-1

Senza tanti mezzi termini, il tecnico del Pisa Alberto Aquilani commenta in modo negativo dalla sala stampa del Rigamonti la trasferta nerazzurra in casa del Brescia, dove è arrivata una pesante sconfitta per 3-1: