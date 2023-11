Il Genk: “Tifosi, il settore ospiti del Franchi è scoperto! Prendete precauzioni”

Anche in Belgio ormai hanno tutti gli stadi coperti in maniera integrale, e devono avvisare i tifosi che a Firenze non sarà così

“Un piccolo consiglio: non c'è un tetto sopra il settore ospiti, quindi assicuratevi di avere con voi indumenti caldi e antipioggia. Questi vi manterranno comodi e asciutti, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche”. Questo un passaggio della guida alla trasferta di Firenze messa a disposizione dei tifosi belgi da parte del Genk, prossimo avversario della Fiorentina in Conference League. Ormai in Europa ritrovarsi in uno stadio parzialmente scoperto è sinonimo di arretratezza, tanto che un club di media entità come il Genk si sente in dovere di avvisare le persone meno attente, abituate alla copertura...