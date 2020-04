Il futuro di Chiesa e le parole di Marino sul mercato: ma chi ci pensa alle trattative?

Come premessa ci affidiamo alle parole di chi sicuramente ne sa più di noi. Questa volta, date le circostanze, senza il dubbio che possa trattarsi del “solito” diversivo per allontanare le attenzioni. “Mercato? Ci sarebbe da farsi una risata se il momento non fosse così triste. Chi le farebbe queste trattative? Fantasia pura. Personalmente sento i colleghi solo per tematiche strettamente correlate all’emergenza”. La riflessione porta la firma del responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino.

L’argomento Chiesa, almeno fino a quando inizieremo ad intravedere quel barlume di normalità in fondo al tunnel che tutti aspettano, si potrebbe tranquillamente chiudere qua, ma per i più maliziosi riserviamo un paio di domande ancora in cerca di risposta (e assolutamente insignificanti in questo momento di grave difficoltà per tutto il paese): quali saranno le cifre su cui si baserà il calciomercato post coronavirus? Possibile disegnare scenari futuri con i diritti di riscatto ancora in sospeso? Giusto le prime due che ci sono balzate in testa, ma la lista potrebbe continuare.

Senza offesa, con tutto il rispetto e la comprensione possibili, ma ha ragione Marino: il mercato, ad oggi, è probabilmente l’ultimo pensiero della stragrande maggioranza delle società di calcio. Sarebbe strano il contrario, vista la situazione (anche considerando solo quella strettamente connessa al mondo del pallone). E Chiesa non fa eccezione, ancor di più se consideriamo che in ballo c’è un rinnovo di contratto potenzialmente di grandissimo peso sul futuro del giocatore (LEGGI le ultime parole di Commisso a riguardo). Ogni cosa a suo tempo, con la speranza di poter tornare presto a parlare di calciomercato con la spensieratezza di sempre. Magari con il rinnovo di Chiesa in tasca.