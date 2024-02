IFAB, nuovo cartellino nel calcio? L’idea per limitare proteste e non solo

L' IFAB (International Football Association Board) ha un obiettivo ben chiaro e condivisibile: lottare contro i "protestanti" e le perdite di tempo. Infatti, come raccolto da Gazzetta.it, può darsi che ben presto potrà essere solo il capitano autorizzato a parlare con l'arbitro e che quest'ultimo sventoli al cielo un nuovo cartellino , di colore arancione, per espulsioni a tempo. Cosa che darebbe il via ad una vera e propria rivoluzione al mondo del calcio dopo il VAR.

Il 2 marzo a Glasgow, in Scozia, andrà in onda un meeting, su quanto deciso dal capo degli arbitri Fifa, Pierluigi Collina. Non c'è dubbio che la questione più interessante da trattate sia proprio quella dell'espulsione a tempo. Fino a questo momento è stata sperimentata nei campionati dilettantistici inglesi, ma adesso è il momento di provare anche in campionati di livelli più importanti. L'estrarre il nuovo cartellino sarebbe causato da falli tattici e proteste esagerate, con l'espulso che dovrà restare fuori dal campo per massimo dieci minuti.