Gioia Capasso: primo gol tra i professionisti per il viola in prestito

Serata da ricordare, quella di ieri, per Ciro Capasso, attaccante del Sorrento in prestito dalla Fiorentina fino alla fine della stagione: al minuto numero 81 della sfida tra i campani e il Foggia, valida per la 31esima giornata del girone C di Serie C, il ragazzo del 2003 ha realizzato il primo gol tra i professionisti, quello dell'1-1 finale.