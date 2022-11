Flachi: “Ultima partita, rischio distrazione. Mercato? Vi dico la mia”

L'ex attaccante viola Francesco Flachi si è espresso sui temi di casa viola e su Milan-Fiorentina di domani. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Bruno: "La Fiorentina arriva meglio del Milan a livello di testa. Può accadere di tutto. Vincere ti fa lavorare bene in settimana, ti fa ritrovare il sorriso. I risultati ottenuti negli ultimi minuti sono il segnale che la squadra c'è, la sosta è un peccato per la Fiorentina".

Flachi aggiunge: "Non so se il Mondiale alle porte condizionerà qualche giocatore. Ti posso dire che trovare la concentrazione prima di una sosta non è mai semplice, c'è il rischio di essere distratti, questo vale per tutte le squadre. Che fare a gennaio in attacco? Visti gli ultimi segnali di Cabral e Jovic io penso che si possa continuare così. Poi se ci fosse la possibilità di migliorarci, ancora meglio".