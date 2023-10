Ex viola: Torreira batte Amrabat in Manchester-Galatasaray

C'è stata un pò di Fiorentina in Manchester United-Galatasary, vista la sfida tra i due ex viola Amrabat e Torreira, vinta da quest'ultimo

C'è stata un pò di Fiorentina anche nella serata di Champions League. In particolare nella sfida tra Manchester United e Galatasaray, terminata con il punteggio di 2-3 in favore dei turchi, con il gol vittoria siglato dall'ex Inter Mauro Icardi. Ma, oltre a essere stata una sfida di Champions, è stata l'occasione di rivedersi (questa volta da avversarsi) per Lucas Torreira, titolare nel Galatasaray vittorioso, e Sofyan Amrabat, schierato terzino sinistro da Ten Hag e autore di una partita tutt'altro che memorabile, visto che tiene in gioco Icardi sul gol che è valsa la vittoria.