Ex viola, Salah: “Liverpool fuori dalla prossima Champions? Che fallimento”

Dopo anni di trionfi, vittorie, domini in campo nazionale ed internazionale, è arrivato anche per il Liverpool di Jurgen Klopp e Mohamed Salah il momento dell'atroce delusione. La vittoria di ieri sera ottenuta dal Manchester United sul Chelsea (4-1) ha di fatto escluso matematicamente i Reds dalla zona-Champions, ad una giornata dalla fine della Premier. E per questo l'ex attaccante viola, sui propri social, ha espresso tutta la sua amarezza: "Sono completamente devastato. Non ci sono assolutamente scuse per questo. Avevamo tutte le carte in regola per arrivare alla Champions League del prossimo anno e abbiamo fallito. Siamo il Liverpool e qualificarsi alla competizione è il minimo indispensabile. Mi dispiace, abbiamo deluso voi e noi stessi".