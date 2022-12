De Santis: “Belotti farebbe comodo. Al posto di Amrabat prenderei un regista”

Poi ha aggiunto: "Se dovesse partire Amrabat, credo che alla Fiorentina servirebbe un giocatore con caratteristiche diverse, più tecniche e meno fisiche. Un regista, per intenderci. Il ritorno di Torreira? Penso sia fantamercato, per tutti i motivi che sappiamo. L'attaccante? Sicuramente uno tra Shomurodov e Belotti lascerà la Roma, se ci fosse la possibilità di prendere il Gallo per la Fiorentina secondo me potrebbe rivelarsi molto utile al gioco di Italiano. In questi mesi non ha reso, ma il suo valore non è questo, l'ha dimostrato negli anni scorsi".