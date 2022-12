Amrabat e il Liverpool: potrebbe arrivare un’offerta vicina ai 40 milioni

Le big hanno messo gli occhi su Sofyan Amrabat dopo il bel mondiale disputato col Marocco. E' il caso, in particolare, del Liverpool. Come scrive il Corriere Fiorentino, il corteggiamento, secondo quanto filtrato da ambienti molto vicini al giocatore, potrebbe presto sfociare in una proposta non lontana dai 40 milioni. Un’offerta che, se formalizzata sul serio, si avvicinerebbe parecchio alle cifre davanti alle quali i viola potrebbero vacillare. Di certo, per il momento, c’è che il presidente non ha nessuna voglia di cedere e che farà di tutto per rimandare qualsiasi discorso a giugno quando, tra l’altro, scatterà la clausola per il prolungamento fino al 2025.