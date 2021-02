Champions, Gasperini non ci sta: “Meglio non dica nulla, altrimenti mi squalificano”

Un Gian Piero Gasperini piuttosto arrabbiato si è presentato ai microfoni di Sky Sport al termine della sconfitta patita in Champions League contro il Real Madrid:

Peccato, perché la partita è stata rovinata, di sicuro undici contro undici non so cosa sarebbe successo ma avremmo visto un’altra storia. Adesso dobbiamo andare a vincere a Madrid, abbiamo solo un risultato. Loro sono fortissimi, però avrei voluto giocare in undici per tutto il match. Vogliono togliere i contrasti dal calcio ed è un suicidio per questo sport. E qui mi fermo, altrimenti dall’Uefa arriva la squalifica. Ma non possiamo più vedere arbitri che non hanno mai giocato a calcio e che non sanno distinguere tra un fallo e un contrasto. Se non riescono a capire questo, che cambino lavoro.