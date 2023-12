Ceferin contro la Superlega: “Il calcio non è in vendita”

Parla la Uefa e parla Aleksander Ceferin. Con presenti in collegamento il presidente del Psg e dell'ECA Al Khelaifi e il presidente della Liga spagnola Tebas. Nella giornata, storica, della sentenza della Corte di giustizia Ue secondo cui il monopolio della Uefa viola le norme e del lancio di un nuovo format di Superlega da parte di A22 Sports, arriva la prima risposta della Uefa tramite una conferenza stampa appositamente convocata: "Vedo questa decisone come una chance per migliorare le regole - ha iniziato il presidente dell'Uefa -. La cosa più importante è che il calcio rimane unito, lo dimostra il fatto che qui sono presenti tutti i principali rappresentanti del calcio europeo; abbiamo con noi governi nazionali e istituzioni nazionali. La decisione della Corte europea è basata sulla decisione del Tribunale di Madrid". Sul nuovo progetto della Superlega: "Non comprende i principi del merito sportivo - tuona Ceferin -. Puoi essere o non essere parte del sistema, ma ciò che è certo è che il progetto presentato oggi è ancora più chiuso di quello presentato nel 2021, che era stato bocciato da tutto il mondo del calcio". E ancora: "Oggi abbiamo avuto l'ulteriore conferma che quello della Superlega è un progetto chiuso e non aperto - ribadisce Ceferin -. Squadre come Girona e Atalanta non si potrebbero qualificare e questo non sarebbe giusto. Noi non proveremo a fermarli, non lo abbiamo mai fatto. Possono creare quello che vogliono. Spero che sappiano cosa stiano facendo, ma non ne sono sicuro. Lo abbiamo detto più volte e lo vogliamo ribadire: il calcio non è in vendita". Lo riporta Sky Sport