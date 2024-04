Caso Ronaldo: la Juventus impugnerà la sentenza contro i 9,8 milioni

Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda che vede coinvolta la Juventus e Cristiano Ronaldo, in seguito alla “seconda Manovra Stipendi” del club bianconero e al contenzioso vissuto contro il campione lusitano. Secondo le ultime indiscrezioni, la Vecchia Signora ha deciso di impugnare la sentenza (nei limiti stabiliti) che la vede costretta a versare 9.774.166,66 euro nei confronti dell’asso portoghese. I bianconeri, infatti, sono rimasti convinti di non dover ridare i 19,5 milioni al portoghese, cifra scontata al 50% in giudizio perché dovuta a un concorso di colpa tra la società e lo stesso calciatore. A causa di questioni di procedura civile non si sa ancora quale sarà il limite massimo per l'impugnazione. I pareri in questa fase, dopo la riforma Cartabia, sono discordanti e possono passare trenta giorni oppure sei mesi dalla sentenza. Nei prossimi giorni tutto diventerà più chiaro e si chiariranno i tempi tecnici. Lo riporta Calciomercato.com