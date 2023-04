Casini: “Fondamentale valorizzare i vivai dei club. Vi svelo le novità”

Una delle prime novità del regolamento riguarda l'età limite del massimo campionato giovanile, che si intende portare da Under 19 a Under 20 a partire dalla stagione 2024/2025. Inoltre, dal prossimo campionato, verrà introdotto un vincolo al tesseramento con particolare riferimento ai calciatori "locali" e a quelli convocabili per le rappresentative nazionali italiane, al fine di favorire un maggior utilizzo di ragazzi formati dai club italiani. Infine, nelle 'distinte gara', che saranno ridotte a un massimo di 22 calciatori, dovranno essere presenti un numero di giocatori convocabili per le nazionali, partendo da almeno 5 nel prossimo anno, fino ad arrivare a 10 nella stagione 2025/2026.