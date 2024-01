Calo di spettatori per la Coppa Italia 2023/24. Il 7,4% in meno dello scorso anno

Grande calo di spettatori per la Coppa Italia 2023/2024. Soprattutto nei quarti di finale il calo rispetto alla stagione passata è notevole

Gli ascolti della Coppa Italia 2023/2024 hanno fatto registrare un calo importante rispetto alla competizione passata. Infatti anche se gli ottavi di finale avevano tenuto il ritmo con quelli passati, sono stati i quarti ha ridurre notevolmente gli ascolti. Un calo del 7,4% per spettatori (da 3,63 a 3,36 milioni di spettatori in media) e un calo anche a livello di share (da 17,75% a 17,22%). Calcio e Finanza riporta di come le precoci perdite di Inter e Napoli abbiano influito, anche perché gli azzurri sarebbero andati a giocare contro la Juventus.