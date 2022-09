Calabrese: “Italiano? Questa stagione scopriremo quanto vale”

"Io sceglierei un centravanti titolare e lo stesso farei con il portiere. Capisco che giocando ogni tre giorni i calciatori si stancano, ma quando cambi così tanto è difficile trovare continuità. Ci vorrebbe un gruppo di 15 giocatori fisso. Con i 5 cambi a disposizione puoi fare turnover durante la partita, quindi non è necessario ogni volta stravolgere tutto. Bisogna puntare su un gruppo ristretto, e poi a partita in corso cambiare le carte in tavola"