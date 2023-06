Calcio Storico, attimi di tensione, si parte con 45′ di ritardo

Prima dell'inizio della finale tra Rossi e Azzurri c'è stato uno scontro individuale con un calciante rosso che ha colpito l'azzurro causandoli una ferita importante alla testa e costringendolo ad uscire ancor prima che il pallone venisse messo in gioco. Dopo questo episodio gli azzurri hanno protestato e sono usciti dal sabbione di Santa Croce. Al momento c'è grande tensione con una sorta di trattativa in atto tra i calcianti per vedere di risolvere la situazione. La finale potrebbe anche non essere disputata!