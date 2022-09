Bucciantini: “Questo Amrabat è merito di Italiano. Firenze ha una missione”

Ancora Bucciantini: "La Fiorentina ha un rapporto tra possesso di campo e pericolosità nell'area avversaria che è distante. Rimane la sensazione che quella Juventus dovesse perdere, la Fiorentina non è riuscita a trovare il colpo decisivo. Però la Fiorentina secondo me è ancora una squadra in conoscenza, Barak sta crescendo, Dodò sta dimostrando grandi qualità. Sono impressionato da Amrabat, che è un altro grande pezzo di bravura di Italiano. Così come il modo in cui ha fatto maturare i difensori. Fiorentina in contropiede? No. La mentalità di questo allenatore è stato il valore aggiunto di questa squadra, Firenze ha ritrovato una missione e dobbiamo attaccarci a questo".