Bucciantini: “Nessun dramma per Dodò. Quando capiremo l’importanza di Italiano?”

Marco Bucciantini, opinionista del Pentasport di Radio Bruno, ha parlato oggi del momento della Fiorentina. Queste le sue parole, partendo dall'infortunio di Dodò: "Dispiace perdere un giocatore forte che l'anno scorso, tra marzo ad aprile, è stato un giocatore devastante. Purtroppo l'abbiamo visto poco al suo massimo, quest'anno non aveva iniziato bene ma sicuramente sarebbe stato un elemento prezioso. Detto questo però non ne farei un dramma e rigetto il concetto secondo cui se una squadra non ha 3/4 terzini destri in rosa, non può fare la stagione. La prima scelta è Kayode, la seconda Martinez Quarta che secondo me può farlo bene. Ci sono 6 difensori per 4 ruoli, poi forse si può lavorare sull'idea Kouamè che in fase difensiva ha fatto grandi progressi".