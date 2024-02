Bigica al Sassuolo dura pochissimo: intesa con un altro allenatore

Un'incubo l'avventura di Emiliano Bigica al Sassuolo. Una partita, 6 gol presi. La società neroverde infatti, ha subito deciso di varare su altri nomi per questo finale di stagione. Dopo il no di Fabio Grosso e il sondaggio introno a Leonardo Semplici, il Sassuolo avrebbe scelto Davide Ballardini come nuovo allenatore. Come riporta Alfredo Pedullà, l'ex allenatore del Genoa sta trattando con la Cremonese la rescissione del contratto per poi firmare con il Sassuolo.