Bernardeschi: “Il mio passaggio alla Juve? Sono ambizioso e volevo vincere”

In un'intervista a tuttojuve.com, l'ex Fiorentina e Juventus Federico Bernardeschi spiega la sua scelta di trasferirsi in Canada e torna sul suo passaggio dai viola ai bianconeri: "L'addio a Firenze? Sono ambizioso e volevo trasferirmi in un top club europeo, a 23 anni è il sogno di ogni calciatore. Alla Juventus avrei avuto la possibilità di vincere trofei, giocare con grandi campioni e diventare uno di loro. Perché il Canada? Il calcio in Nord America è in grande crescita e qui sono tutti molto ambiziosi".