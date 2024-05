Atene e le sue fazioni: la Fiorentina al centro di una diatriba sociale?

Atene è oggi, a tutti gli effetti, il sogno viola. Migliaia di tifosi si sono già adoperati di biglietto e volo per seguire la Fiorentina nella capitale greca. L'accesso, inizialmente fuor pronostico, da parte dell'Olympikos ha scatenato e acceso una miriade di riflessioni riguardo la situazione politico-gestionale. Lo stadio in cui verrà disputata la sfida è quello della rivale urbana dell'Olympiakos: l'AEK Atene. In terra greca, si stanno già organizzando movimenti di protesta perché i tifosi dell'AEK non vogliono vedere trionfare i rivali proprio ad Atene, e proprio in casa loro. Da qui si sono aperte tante diverse ipotesi per un cambio di palco scenico per l'ultimo atto della competizione europea. Prima Budapest, ora lo stadio Olimpico Spyros Louis (nella periferia della stessa Atene, che ha ospitato nel 2007 la finale di Champions League vinta dal Milan contro il Liverpool). Nulla di ufficiale e nessuna comunicazione formale è giunta alla Fiorentina. Dunque, fermi restando, la Fiorentina rischia di trovarsi come 'parte in causa' di una diatriba politico-sportiva. I tifosi dell'AEK si trovano in una situazione piuttosto spinosa. Da un lato hanno la squadra rivale di mille battaglie, dall'altra, dato il loro storico gemellaggio con il Livorno, un'altra possibile avversaria. Da non sottovalutare è lo schieramento degli ultras del Panathinaikos. Questi, più che rivali urbani, rappresentano l'esatta opposizione sociale al tifo dell'Olympiakos: l'alta società ateniese (il Panathinakos) contro la classe operaia (l'Olympiakos). Il "derby degli eterni nemici" nasce, dunque, proprio da questa forte scissione sociale. Il 29 maggio, sono dunque tanti i fattori in gioco. La speranza è quella che si possa respirare un clima tranquillo e civile sia dentro che fuori dal campo, evitando sciagure e tragedie stile Fiorentina-Napoli in finale di Coppa Italia nel 2014.