Atalanta-Fiorentina: dubbi anche per i bergamaschi. In due in bilico

A pochi giorni dalla sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia, TuttomercatoWeb ha riportato le ultime notizie sulle condizioni fisiche della Dea. La squadra di Gasperini ha svolto un allenamento in tarda mattinata: i giocatori impiegati con un alto minutaggio nella sfida di Monza hanno svolto semplicemente una seduta di scarico, il resto della squadra ha preso parte all'allenamento completo. La Fiorentina però non sembra essere l'unica ad avere qualche dubbio sui convocati per la sfida di mercoledì sera. L'Atalanta infatti, dovrà monitorare le condizioni di: Toloi e Holm, i quali hanno lasciato il campo in anticipo, i due hanno svolto terapie e verranno sottoposti ad esami strumentali. L'altro dubbio per Gasperini è Giorgio Scalvini, il difensore classe 2003 ha svolto parte del lavoro individualmente per poi aggregarsi al gruppo; vedremo se riuscirà a recuperare in tempo per tornare tra i titolari già mercoledì sera.