Arbitri, stagione disastrosa. Ma Rocchi viene “premiato”? Il ruolo nuovo

Da designatore degli arbitri a presidente degli arbitri. Gianluca Rocchi può cambiare ruolo. Ci sta pensando e inevitabilmente la sua scelta avrà conseguenze. Per lui e non solo. Di certo non vuole ricoprire il doppio ruolo. La considera una... mission impossible. O comunque un’avventura nella quale non si vuole lanciare. Presto dunque arriverà il momento di scegliere. Accadrà al termine di questa disastrosa stagione, per lui e la sua squadra, o durante il corso della prossima, visto che le elezioni di tutte le componenti federali dovranno tenersi entro dicembre, almeno sessanta giorni prima di quelle del presidente della Figc. Al suo posto proposto Orsato. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.