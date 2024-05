Amrabat torna protagonista nello United: “Sono felice, ma non è stato facile”

Quando la sua avventura al Manchester United sembra volgere al termine, Sofyan Amrabat si è ripreso una maglia da titolare nelle ultime due partite e ieri sera è rimasto in campo per tutta la gara, nel match vinto 3-2 dai Red Devils contro il Newcastle. Nel post partita il marocchino ha raccontato: "La cosa più importante è la vittoria. Anche contro l'Arsenal meritavamo di più, contro i Magpies abbiamo fatto un'altra grande prestazione. Non sono ancora al top, è la seconda partita intera che faccio negli ultimi 4-5 mesi da 90 minuti, quindi non sono al 100%, è normale. Sono felice però di aver giocato bene. Non è stato facile stare fuori, ho dovuto essere paziente e continuare a lavorare duro in allenamento aspettando che arrivasse l’occasione". AMRABAT NEL MIRINO DEL MILAN?