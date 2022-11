Aiuti Governo alla Serie A, Abodi ammonisce: “Non si usino per fare mercato”

Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi di come la Fiorentina si sia mostrata fortemente contraria alle sovvenzioni messe in ponte dallo Stato per aiutare i club di Serie A con le prossime scadenze nei confronti del fisco; ebbene, l'ammonimento del Ministro dello Sport Andrea Abodi sembra poter tranquillizzare i viola. Queste le sue parole durante l’evento promosso dal Corriere della Sera, “Sport Industry Talk”:

“Io ho dato parere positivo ma sarà il ministero dell’economia a decidere. Poi servirà prendere provvedimenti federali per cui chi chiede la dilazione non possa usare quei soldi per fare acquisti. Chi chiede la dilazione per cinque anni, deve avere un saldo zero in ambito del mercato, per garantire una parità nelle competizioni. Quindi, prima si vende e dopo si compra”.