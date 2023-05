Ahi Dybala: l’argentino in forte dubbio per Firenze e finale di Europa League

Il problema fisico che ha colpito l'attaccante della Roma Paulo Dybala sembra essere più grave del previsto. Dopo la botta rimediata nel match contro l'Atalanta lo scorso 24 aprile, infatti, l'ex Juve e Palermo non si è più rivisto in campo con continuità (contro la Salernitana poco fa non era neppure in panchina, ndr) e tutt'oggi è in fortissimo dubbio in vista del finale di stagione che attende la compagine giallorossa. Difficile, quindi, vedere sabato a Firenze la Joya, che invece farà di tutto per essere almeno convocato per la finale di Europa League contro il Siviglia. Lo riporta Sky Sport.