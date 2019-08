Agostinelli promuove la Fiorentina: “Idee chiare, non parte più da metà classifica”

Non solo Franck Ribery (colpo ad un passo: LEGGI). Il mercato portato avanti da Daniele Pradè, i suoi collaboratori e la proprietà viola sta convincendo la maggior parte di media e addetti ai lavori. L’ultima opinione a riguardo in ordine cronologico arriva dall’allenatore Andrea Agostinelli, intervenuto ai microfoni di TMW Radio: “La Fiorentina sta lavorando bene, il presidente ha le idee molto chiare, basti pensare a Chiesa. Non parte più come squadra da metà classifica”. SCONCERTI CONTROCORRENTE: “FIORENTINA FERMATI, RIBERY E’ UN DANNO”