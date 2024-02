Adani contro Allegri: “Zero titoli in tre anni, chi lo avrebbe ingaggiato?”

Dopo la vittoria all'ultimo secondo della Juventus contro il Frosinone, l'ex viola Daniele Adani, alla "Domenica Sportiva" attacca ancora apertamente la Juventus di Massimiliano Allegri: "La stessa Juve? Sì, esatto, c'è comunque del positivo, il carattere e il non arrendersi mai su tutte. Ma per un club così glorioso non è sufficiente. Citando il grande Cruijff: se non comprendi come hai vinto, non capirai mai quando perdi. In questo sta il problema: non posso valutare un percorso di crescita in una vittoria al 95'. E non succede sempre, ricordiamo Empoli, Udinese e Verona. Oltre al carattere, in campo, mi aspetto molto di più". Sul nuovo percorso di Allegri in bianco-nero: "Viene acclamato e annunciato con un contratto di ben quattro anni. Ma se avessero detto ai tifosi della Juventus che in tre anni non sarebbe arrivato alcun titolo e l'obiettivo sarebbe stato solo la qualificazione in Champions League chi avrebbe mai accettato?"