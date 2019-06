Panerai all’uscita dal CdA: “Della Valle lascia, l’ha detto chiaramente”. Su Commisso…

In casa Fiorentina è il giorno del tanto atteso Consiglio d’Amministrazione. I Della Valle rilanceranno o venderanno? Lo sapremo nelle prossime ore. State connessi su violanews.com per seguire gli sviluppi della riunione. Allo stadio Artemio Franchi sono presenti i nostri inviati Simone Torricini e Iacopo Nathan.

Ore 12.45: ecco il comunicato della Fiorentina: “Nel corso della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione la famiglia Della Valle ha dato notizia dell’esistenza di un processo, attualmente in corso, finalizzato alla cessione della Società, che, qualora andasse in porto, potrebbe garantire alla Fiorentina un nuovo assetto azionario nel più breve tempo possibile.

Preso atto di queste comunicazioni, il Consiglio, nella sua interezza ha rimesso il proprio mandato nelle mani della proprietà“.

Ore 12.40: Enzo Bucchioni interviene a Radio Sportiva: “Commisso è vicino, Antognoni e Chiesa resteranno“.

Ore 12.10: attesa per il comunicato che farà chiarezza sul Consiglio d’Amministrazione.

Ore 11.40: è uscito Paolo Panerai. Il consigliere ha detto ai giornalisti: “La famiglia Della Valle ha dato tanto ricevendo solo insulti“. Inoltre alla domanda “Il possibile acquirente è Commisso?“, Panerai, che ha confermato che sarà pubblicato un comunicato, ha risposto: “E glielo devo dire io?“. Il Consigliere ha, quindi, confermato che la trattativa è con l’attuale patron dei Cosmos.

Queste altre parole di Paolo Panerai: “Tra poco usciranno Cognigni e gli altri. Cosa devo dire? Della Valle ha detto chiaramente che lasciava, non c’è bisogno che lo riconfermi. Commisso? Non posso dire di più di quello che vedete, ci sarà un comunicato, il Consiglio è stato informato. I fiorentini non possono aspettarsi molto di meglio di quello che si è visto fino adesso, piuttosto di peggio. I Della Valle sono una famiglia senza motivazioni commerciali di nessun genere che ha investito trecento milioni di euro in una società che era fallita. Soltanto un idealista come Diego, uno che ha fatto il restauro del Colosseo, può avere pensato che Firenze avesse bisogno del trattamento che ha ricevuto”.

Ore 11.30: è finito il Consiglio d’Amministrazione.

Ore 11.20: il giornalista Enzo Bucchioni su Twitter: “Trattativa con Commisso in dirittura d’arrivo“.

Ore 10.05: è iniziato il Consiglio d’Amministrazione. La riunione dovrebbe terminare all’ora di pranzo. Successivamente sarà pubblicato un comunicato.

Ore 10: cupo e distante. Così La Nazione descrive Pantaleo Corvino. Il dg viola non si aspetta nulla di buono, ma non è da scartare l‘ipotesi che la Fiorentina gli offra la guida del settore giovanile.

Ore 9.50: nel frattempo la Primavera di Emiliano Bigica si sta radunando nei pressi del Franchi per raggiungere la sede dell’allenamento mattutino.

Ore 9.05: il primo consigliere ad arrivare allo stadio Artemio Franchi è Paolo Panerai che ai microfoni di Radio Bruno Toscana ha detto: “Non ho veramente idea di cosa aspettarmi da questa riunione, vedremo”.

Ore 9.00: il futuro di Montella è ancora tutto da scrivere. Come scrive il Corriere Fiorentino, il destino dell’Aeroplanino dipende dalla permanenza o meno dei Della Valle.

Ore 8.10: come scrive il Corriere Fiorentino, non è da escludere l’ipotesi di rinvio della cessione da parte dei Della Valle.

Ore 7.00: come scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbero essere tre i pretendenti ad acquisire la Fiorentina.