VIDEO VN – Italiano: “Come fermare El Kaabi? Abbiamo le catene”

Le parole in conferenza stampa di Vincenzo Italiano su come fermare il bomber dell'Olympiacos, El Kaabi, capocannoniere della Conference League

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa delle qualità del bomber dell'Olympiacos El Kaabi. Tra una battuta e l'altra, queste le sue parole: "Abbiamo portato delle catene e dei lucchetti (ride ndr). Anche lui arriva con tanta autostima e fiducia perché nelle ultime partite in Europa ha segnato e convinto. E' pericolo sotto tutti i punti di vista, ma non c'è solo lui. Abbiamo preparato degli aspetti tattici che possono limitarlo".