VIDEO VN – Gli applausi a Commisso dopo il discorso su Barone: “Joe non morirà mai”

Dopo il discorso al settore giovanile di Rocco Commisso sono partiti degli applausi spontanei da parte di tutti i presenti. Queste le parole di Rocco: "Barone ha lasciato tutta la sua famiglia per venire a Firenze. Abbiamo fatto un grande centro sportivo insieme. Il Viola Park non sarebbe esistito senza di lui. Joe lavorava in continuazione e noi ci sentivamo ogni giorno. Ci siamo sentiti anche la mattina di Domenica, poco prima che si sentisse male. Per questo posso ringraziare solo lui e tutta la sua famiglia. Joe non morirà mai e sarà sempre con ognuno di voi"