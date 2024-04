La Fiorentina è arrivata a Peretola: squadra in partenza per Plzen, Italiano con la squadra al completo in vista dei quarti d’andata

La Fiorentina è arrivata a Peretola: squadra in partenza per Plzen, Italiano con la squadra al completo in vista dei quarti d’andata. Assente solo Gaetano Castrovilli, perché non presente nella lista UEFA