Il commento del nostro vicedirettore dopo l'infortunio di Dodò, che ne avrà per almeno 6 mesi

Il ko di Dodò, unito all'emergenza in mezzo alla difesa, può essere l'occasione per lanciare definitivamente Kayode e dare spazio anche ai vari Pierozzi, Comuzzo e Dalle Mura. E chissà che qualcuno di loro non possa affermarsi come una rivelazione in questa Fiorentina.