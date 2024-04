VIDEO – Pali, Nico e Biraghi: gli highlights di Fiorentina-Viktoria Plzen

La Fiorentina conquista per il secondo anno consecutivo l'accesso alle semifinali di Conference League. Partita dominata dai viola che hanno battuto il Viktoria Plzen (in 10 uomini dal 67’ per l'espulsione di Cadu) grazie ai gol di Nico Gonzalez e Biraghi nei supplementari. Guarda gli highlights

